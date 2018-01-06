06.01.2018, 18:51

ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского начались рождественские богослужения

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rus.delfi.ee
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Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018
Jõuluteenistus Nevski katedraalis 6.01.2018Foto: Andres Putting

6 января в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе прошло праздничное рождественское богослужение. Богослужения продолжаться сегодня вечером, а также завтра, 7 января.

Православные христиане отмечают Рождество по юлианскому календарю, который отличается от григорианского на 13 дней. "По старому стилю" Рождество празднуют Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская православная церковь, а также афонские монастыри, католики восточного обряда (Украинская греко-католическая церковь) и некоторые протестанты.

Поздравляем православных христиан, празднующих Рождество Христово, со светлым праздником!

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