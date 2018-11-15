ФОТО DELFI: В Рапламаа в заброшенном хлеву нашли тухлые останки рогатого скота

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Purila loomakorjused Foto: Kaspar Pokk

В Рапламаа в деревне Пурила сельский житель нашел на сеновале, в хлеву и в хозяйственных постройках тухнущие останки десятков коров.