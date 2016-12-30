ФОТО DELFI: В предновогоднем Таллинне нет снега, зато полно радостных людей(2)
В преддверии Нового года Эстония погрязла в серости: как будто снег — всего лишь выдумка, да и солнце тоже. Однако несмотря на все это, Таллинн полон веселых туристов, которые приносят хоть немного красок на улицы города.
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