ФОТО DELFI: В предновогоднем Таллинне нет снега, зато полно радостных людей

Tallinnas 30.12.2016 Foto: Andres Putting

В преддверии Нового года Эстония погрязла в серости: как будто снег — всего лишь выдумка, да и солнце тоже. Однако несмотря на все это, Таллинн полон веселых туристов, которые приносят хоть немного красок на улицы города.