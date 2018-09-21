21.09.2018, 13:45

ФОТО DELFI: В порт Таллинна прибыли легендарные парусники "Мир" и "Седов"

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Прийт Симсон
Прийт Симсон
Фотограф 
EST 2
Galerii: 21 pilti
Purjelaevad Sedov ja Mir Foto: Priit Simson

В пятницу в порт Ванасадам в Таллинне прибыли два всемирно известных парусника — ”Седов” и ”Мир”. Они будут открыты для посещения вплоть до воскресенья.

Легендарный парусник ”Мир” считается самым быстрым в мире. Он был спущен на воду в 1987 году в польском Гданьске. Длина судна 109,6 метра, осадка 6,6 метра, общая площадь парусов 2771 м², высота средней мачты — 49,5 метров. Вмещает до 200 человек. Официально зарегистрированная максимальная скорость под парусами — 21 узел (38,9 км/ч). В 2010 году установил рекорд средней скорости — 11,3 узла.

Вместе с парусником "Мир" в таллиннский порт зайдет и знаменитый четырехмачтовый барк ”Седов”, который считается самым большим учебным парусником в мире. Построенный в Германии в 1921 году под именем ”Magdalene Vinnen II” (с 1936 года — ”Kommodore Johnsen”) парусник в 1945 году был передан СССР в качестве репарации и переименован в честь прославленного русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.

Tallinn Hockey weekend
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