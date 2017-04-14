ФОТО DELFI: В Петербурге люди продолжают нести цветы к станциям метро в память о погибших в теракте

В Санкт-Петербурге люди продолжают нести цветы к секторам станций метро ”Сенная площадь” и "Спасская" в память о погибших в теракте.

14 апреля из-за вчерашних осадков все цветы у импровизированных мемориалов были в снегу, однако поверх снега были и свежие букеты. Также к мемориалам петербуржцы и гости города несут картины, фотографии, записки и плакаты. Из них петербургский метрополитен планирует создать альбом памяти жертв теракта.

В пятницу у станций метро нарядов полиции и ОМОНа не было. Однако на всех станциях стало заметно больше охранников. Постоянно пищат рамки-металлодетекторы, когда через них проходят люди с сумками. Раньше эти рамки всегда "молчали". Охранники стали чаще досматривать багаж пассажиров, особенно на станциях около вокзалов.

В целом обстановка стала спокойнее. На прошлой неделе несколько дней подряд люди сообщали в экстренную службу обо всем, что кажется подозрительным и разные станции закрывали по техническим причинам. В пятницу станции не закрывали.

3 апреля в Петербурге на перегоне между станциями метро ”Сенная площадь” и ”Технологический институт-2” произошел взрыв в вагоне поезда. По последним данным, в результате теракта погибли 15 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения.

