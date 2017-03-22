22.03.2017, 15:53

ФОТО DELFI: В Палдиски прибыло более 130 единиц боевой техники НАТО

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rus.delfi.ee
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Nato sõjatehnika Paldiski Lõunasadamas
Nato sõjatehnika Paldiski LõunasadamasFoto: Tiit Blaat

В среду утром в Южный порт Палдиски прибыли более 130 единиц боевой техники НАТО, в том числе и британские танки Challenger.

В одном конвое — 20 единиц техники, он движется со скоростью 70 км/ч. Конвои передвигаются в основном по маршруту Палдиски — Кейла — Таллиннская окружная — Петербургское шоссе, а также Тапа — Лообуское шоссе. По этой причине на данных отрезках пути движение нарушено вплоть до пятницы.

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