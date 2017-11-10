ФОТО DELFI: В новом здании суда в Таллинне прошел праздник стропил

Сегодня в Таллинне отметили праздник стропил нового Таллиннского дома суда, который строится по адресу Лубья, 4. Кроме будущих арендаторов, заказчика и застройщика, на мероприятии также выступил с речью министр юстиции Урмас Рейнсалу.

В новом здании суда будут работать Харьюский уездный суд, Пыхьяская окружная прокуратура и Центр регистров и инфосистем. В здании запланировано семь надземных и три подземных этажа, парковочные этажи построят под зданием.

RKAS и консорциум AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg и OÜ Astlanda Ehitus подписали договор о строительстве на 29,9 млн евро в ноябре прошлого года. Здание должно быть готово весной 2018 года.