27.02.2017, 22:05

ФОТО DELFI: В "Линдакиви" состоялось заседание регионального ласнамяэского отделения центристов

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Keskerakond Lindakivi keskuses
Keskerakond Lindakivi keskusesFoto: Ilmar Saabas

В понедельник, 27 февраля, в Культурном центре "Линдакиви" состоялось заседание регионального ласнамяэского отделения центристов.

На месте присутствовали Юри Ратас, Яна Тоом, Михаил Кылварт, Ольга Иванова. Судя по всему, это были выборы правления ласнамяэского отделения. После проведения заседания в фойе "Линдакиви" были вывешены списки с фамилиями. Как видно на фото, председателем стала Ольга Иванова.

По данным Delfi, на месте присутствовал и Эдгар Сависаар.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии