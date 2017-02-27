ФОТО DELFI: В "Линдакиви" состоялось заседание регионального ласнамяэского отделения центристов

В понедельник, 27 февраля, в Культурном центре "Линдакиви" состоялось заседание регионального ласнамяэского отделения центристов.

На месте присутствовали Юри Ратас, Яна Тоом, Михаил Кылварт, Ольга Иванова. Судя по всему, это были выборы правления ласнамяэского отделения. После проведения заседания в фойе "Линдакиви" были вывешены списки с фамилиями. Как видно на фото, председателем стала Ольга Иванова.

По данным Delfi, на месте присутствовал и Эдгар Сависаар.