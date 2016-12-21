Новый светофор будет регулировать движение на перекрестке улиц Лаагна, Юмера и Кярбери.
Светофор был изготовлен фирмой AS по заказу Таллиннского транспортного департамента и обошелся в 66 596 евро и 47 центов.
Сегодня утром управа Ласнамяэ и старейшина района Мария Юферева провели праздничную церемонию открытия светофора на улице Юмера в Таллинне.
Новый светофор будет регулировать движение на перекрестке улиц Лаагна, Юмера и Кярбери.
Светофор был изготовлен фирмой AS по заказу Таллиннского транспортного департамента и обошелся в 66 596 евро и 47 центов.