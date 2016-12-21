ФОТО DELFI: В Ласнамяэ на перекрестке улиц Юмера и Лаагна установили новый светофор

Uus foor Lasnamäel. Laagna tee ja Ümera tn ristmik Foto: Karin Kaljuläte

Сегодня утром управа Ласнамяэ и старейшина района Мария Юферева провели праздничную церемонию открытия светофора на улице Юмера в Таллинне.