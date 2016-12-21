Новый светофор будет регулировать движение на перекрестке улиц Лаагна, Юмера и Кярбери.

Светофор был изготовлен фирмой AS по заказу Таллиннского транспортного департамента и обошелся в 66 596 евро и 47 центов.

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