ФОТО DELFI: В Копли проходят учения Кайтселийта

С пятницы по субботу в Пыхья-Таллинне проходят совместные учения бойцов Кайтселийта и Департамента полиции и погранохраны "Полярная звезда", где отрабатываются обеспечение безопасности объектов и битва в городских условиях.

Учения начались в пятницу в 18:00 и продлятся сегодня до 21:00. Бойцы используют холостые патроны, имитации дыма и ручных гранат.

Как сообщает Кайтселийт, учения не будут препятствовать свободному передвижению жителей района и автомобилей. Учения проходят лишь на государственной и городской земле. Всего в учениях принимают участие 400 бойцов Кайтселийта.

Таллиннцев просят не мешать проведению учений чрезмерным вниманием. Учения не представляют ни для кого опасности.