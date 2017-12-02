02.12.2017, 13:03

ФОТО DELFI: В Копли проходят учения Кайтселийта

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rus.delfi.ee
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Kaitseliidu õppused
Kaitseliidu õppusedFoto: Priit Simson

С пятницы по субботу в Пыхья-Таллинне проходят совместные учения бойцов Кайтселийта и Департамента полиции и погранохраны "Полярная звезда", где отрабатываются обеспечение безопасности объектов и битва в городских условиях.

Учения начались в пятницу в 18:00 и продлятся сегодня до 21:00. Бойцы используют холостые патроны, имитации дыма и ручных гранат.

Как сообщает Кайтселийт, учения не будут препятствовать свободному передвижению жителей района и автомобилей. Учения проходят лишь на государственной и городской земле. Всего в учениях принимают участие 400 бойцов Кайтселийта.

Таллиннцев просят не мешать проведению учений чрезмерным вниманием. Учения не представляют ни для кого опасности.

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