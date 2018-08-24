ФОТО DELFI: В конторе Свободной партии проходит "примирительное собрание"

Однако для собрания выбрали такое время, что большинство подписавшихся под обращением членов партии, которые недовольны правлением, не смогли принять участие в круглом столе.

В обращении 12 августа члены партии выразили свое беспокойство за ее ухудшающиеся позиции и отсутствие содержания предвыборной кампании. Они требовали привлечения председателя партии Андреса Херкеля к ответсвенности.