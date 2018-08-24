ФОТО DELFI: В конторе Свободной партии проходит "примирительное собрание"

В конторе Свободной партии в 15:00 проходит так называемое "примирительное собрание", куда позвали всех авторов разосланного 12 августа обращения.
Однако для собрания выбрали такое время, что большинство подписавшихся под обращением членов партии, которые недовольны правлением, не смогли принять участие в круглом столе.
В обращении 12 августа члены партии выразили свое беспокойство за ее ухудшающиеся позиции и отсутствие содержания предвыборной кампании. Они требовали привлечения председателя партии Андреса Херкеля к ответсвенности.