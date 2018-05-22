ФОТО DELFI: В Киеве Керсти Кальюлайд встретили хлебом-солью

Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, saabumine Foto: Tiit Blaat

Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Киев, где она в рамках официального визита встретится с руководящими лицами Украины. В аэропорту "Борисполь" ее встретили хлебом-солью, согласно местной традиции.