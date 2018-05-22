ФОТО DELFI: В Киеве Керсти Кальюлайд встретили хлебом-солью

Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Киев, где она в рамках официального визита встретится с руководящими лицами Украины. В аэропорту "Борисполь" ее встретили хлебом-солью, согласно местной традиции.
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РЕПЛИКА: За русским языком тоже стоят люди
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Полиция задержала пресс-секретаря Навального
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Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
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Где школьники могут найти подработку и почему родителям невыгодно, когда их дети зарабатывают
22.05.2018
С каждым годом становится все больше и больше школьников, которые помимо школы еще и работают. И тем более молодежь стремится подзаработать во время школьных каникул, которые начнутся совсем скоро. Какие самые популярные места работы у молодежи, хватает ли им времени и на работу, и на учебу, какие налоги должны платить работающие школьники и почему это невыгодно их родителям — выясняла ”МК-Эстония”.
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Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Телеканал: все расхваленные Путиным ракеты с ядерным двигателем разбились в ходе испытаний
22.05.2018
Президент РФ Владимир Путин в марте этого года посвятил значительную часть своего послания к Федеральному собранию революционному российскому вооружению, особо выделив крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может "нести груз на любое расстояние" и "летать сутками". Однако, по данным американского телеканала CNBC, России еще предстоит провести хотя бы одно успешное испытание разрекламированной новинки, пишет NEWSru.com.