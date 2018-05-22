22.05.2018, 11:20

ФОТО DELFI: В Киеве Керсти Кальюлайд встретили хлебом-солью

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rus.delfi.ee
EST 5
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, saabumine
Kersti Kaljulaid, Ukraina, Kiiev, saabumineFoto: Tiit Blaat

Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Киев, где она в рамках официального визита встретится с руководящими лицами Украины. В аэропорту "Борисполь" ее встретили хлебом-солью, согласно местной традиции.

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