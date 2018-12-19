ФОТО DELFI: В их полку убыло? Лишь пару десятков человек собрались на митинге перед Рийгикогу против миграционного пакта. У МИДа — чуть больше(22)
Сегодня перед Рийгикогу актвиисты протестуют против миграционного пакта.
Сегодня перед Рийгикогу актвиисты протестуют против миграционного пакта.
Предводитель — Марина Кальюсте. Правда, этот митинг, так сказать, разогревающий: второй пройдет около МИДа. К Рийгикогу пришли лишь пару десятков человек.
Официально митинг начинался в 11, но организаторы посоветовали прийти чуть пораньше. В 10:45 народу мыло относительно мало, собственно, и после 11 — тоже.
На месте говорили, что на Тоомпеа надолго не задержатся. В полдень начался митинг EKRE у МИДа. Смысл его — тот же.
У МИДа замечены протестующие в желтых жилетах - отсылка к протестам во Франции. Однако французские митинги никак не были связаны с миграцией.
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