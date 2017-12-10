ФОТО DELFI: В Европе бушуют снежные штормы. Нарушена работа аэропортов, рейсы отменяются

В Германии, Голландии и Великобритании бушуют снежные штормы. Работа некоторых аэропортов нарушена. Читатели пишут, что не могут вылететь — задержки рейсов.

Например, рейс Nordica в Амстердам пришлось перенаправить. Рейс Амстердам — Таллинн был вовсе отменен. Пассажиров расселяют по отелям.

Фотограф Delfi Андрес Путтинг, находящийся во Франкфурте, сообщил в редакцию, что аэропорт в прямом смысле слова оказался в плену у снега. ”Все рейсы приостановлены. Сидим в самолете. Здорово”, — описал он.

По информации международного аэропорта "Рига", из-за сильного снегопада и метелей, которые обрушились на Великобританию и центральную часть Европы, в воскресенье вечером возможны задержки и даже отмены некоторых рейсов.

Пассажиров просят следить за актуальной информацией на официальной странице аэропорта "Рига".

Ситуационно-кризисный центр МИД России также предупредил россиян о перебоях в работе аэропортов нескольких европейских городов из-за сильного снегопада. Об этом сообщается в твиттере ведомства, передает gazeta.ru

«Европа - аэропорты Лондон, Бирмингем, Амстердам, Женева, Франкфурт-на-Майне функционируют с перебоями из-за сильного снегопада, затруднено движение автотранспорта и ж/д сообщение», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в Великобритании зафиксирован крупнейший за последние несколько лет снегопад.

Погодные условия привели к многочисленным авариям на автотрассах.