ФОТО DELFI: В Эстонию прибыла делегация Конгресса США

Сегодня в Эстонию прибыла делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.

В 14.00 с делегацией встретится премьер-министр Юри Ратас. В состав делегации Конгресса входят также члены Палаты представителей Мэк Торнберри, Брайан Маст, Дон Бэкон, Марта Роби, Джеб Хенсарлинг, Рон Кайнд и Грегори Микс. Темы встречи — сотрудничество Эстонии и США в сфере обороны, ситуация с безопасностью и внешнеполитические вызовы в мире.