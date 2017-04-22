ФОТО DELFI: В Эстонию прибыла делегация Конгресса США

Сегодня в Эстонию прибыла делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.
В 14.00 с делегацией встретится премьер-министр Юри Ратас.
В состав делегации Конгресса входят также члены Палаты представителей Мэк Торнберри, Брайан Маст, Дон Бэкон, Марта Роби, Джеб Хенсарлинг, Рон Кайнд и Грегори Микс.
Темы встречи — сотрудничество Эстонии и США в сфере обороны, ситуация с безопасностью и внешнеполитические вызовы в мире.
Tallinn, Квартира, 77 000 EUR
Saku vald, Дом, 215 000 EUR
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