08.04.2017, 14:50

ФОТО DELFI: В центре Стокгольма магазины закрыты, люди несут цветы и стараются не сдаваться

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rus.delfi.ee
EST
Stockholmi terrorirünnak
Foto: Karli Saul

В центре Стокгольма на утро после теракта с первого взгляда все как обычно, но на главной пешеходной улице Дроттнинггатан сразу становиться ясно, что что-то здесь не так.

Люди продолжают прогуливаться по улице, хотя магазины вокруг закрыты. Некоторые несут цветы к месту вчерашнего теракта.

Люди пытаются вернуться к обычной жизни, чтобы не сдаваться и не давать волю страху. Одна молодая женщина говорит, что специально пошла гулять в центр, чтобы "отвоевать улицы обратно".

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