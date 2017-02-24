ФОТО DELFI: В Академии наук вручили госпремии в области науки, культуры и спорта

Сегодня в 13:30 в здании Академии наук начали вручать государственные премии в области науки, премию в области языка имени Фердинанда Иоганна Видемана, а также премии в области культуры и спорта.

Государственные премии в области науки за долговременную результативную научную и развивающую работу получили Геннадий Вайникко и Энн Тыугу. Также было вручено восемь премий за лучшие научные работы.

Премии за дело всей жизни в области культуры присудили Неэме Ярви, Лембиту Ульфсаку и Калле Каземаа, в области спорта — Рейну Хальянду и Рейну Кирсипуу.

Годовых премий в области культуры удостоились Мари-Лийз Лилль и Пааво Пийк, Кадри Вооранд, Свен Грюнберг, а также Кадри Мялк.

Лауреатами годовых премий в области спорта стали Ксения Балта, Келли Сильдару, Расмус Мяги, Керт Тообал, Матти Киллинг, а также Андрей Ямся, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо.