ФОТО DELFI: Утром пятницы на обновленной Гонсиори случилось вавилонское столпотворение(51)
Сегодня утром на Гонсиори взору открывалась картина, заставляющая задуматься. Тамошние водители снова ”залезают” на полосу для общественного транспорта.
Сегодня утром на Гонсиори взору открывалась картина, заставляющая задуматься. Тамошние водители снова ”залезают” на полосу для общественного транспорта.
Также можно было заметить одно светодиодное табло, на котором уже была неисправность.
В четверг днем открылась для движения улица Гонсиори. Но уже через час на ней царил хаос: автомобилисты ”залезают” на полосу для автобусов.
По полосе, предназначенной для общественного транспорта, можно ехать лишь до первого правого поворота, левых же на Гонсиори нет вообще. Центральная же полоса — для машин — предназначена для езда вперед.
Также добавляет неразберихи и то, что, например, совершая поворот с Крейцвальди, не видишь, в каком направлении можно ехать по срединной полосе.
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