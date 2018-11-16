ФОТО DELFI: Утром пятницы на обновленной Гонсиори случилось вавилонское столпотворение

Также можно было заметить одно светодиодное табло, на котором уже была неисправность.

В четверг днем открылась для движения улица Гонсиори. Но уже через час на ней царил хаос: автомобилисты ”залезают” на полосу для автобусов.

По полосе, предназначенной для общественного транспорта, можно ехать лишь до первого правого поворота, левых же на Гонсиори нет вообще. Центральная же полоса — для машин — предназначена для езды вперед.

Также добавляет неразберихи и то, что, например, совершая поворот с Крейцвальди, не видишь, в каком направлении можно ехать по средней полосе.