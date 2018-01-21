ФОТО DELFI: Ура, снежок! В воскресенье эстоноземельцы расчехлили лыжи да салазки и предались зимним забавам

На этих выходных в Эстонии установилась поистине приятная зимняя погодка. Только вот снегу могло бы быть и побольше!
Фотографы Delfi поездили по стране и запечатлили, как развлекался сегодня наш народ.
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На этих выходных в Эстонии установилась поистине приятная зимняя погодка. Только вот снегу могло бы быть и побольше!
Фотографы Delfi поездили по стране и запечатлили, как развлекался сегодня наш народ.
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