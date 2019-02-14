ФОТО DELFI: У здания престижной столичной гимназии крошится карниз



На южной стороне здания на ул. Коцебу 8 февраля в 21:12 и 9 — в 01:40 с карниза упали куски, сообщила исполняющая обязанности директора данного учебного заведения Тийви Пикхоф. Такое письмо было разослано родителям учеников.

”Случившееся мы обнаружили 11 февраля во время первой уличной перемены. Сразу же оградили зону и оповестили застройщика, Таллиннский департамент образования — его ведущих сотрудников, а также председателя попечительского совета школы”, — сообщила Пикхоф.