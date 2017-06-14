ФОТО DELFI: Третий день суда. Сависаара на скорой доставили в больницу

Сегодня — третий день суда над обвиняемым во взяточничестве экс-лидером Центристской партии Эдагорм Сависааром. Сегодняшнее заседание станет последним перед летним отпуском. Далее рассмотрение дела продолжится в августе.

Адвокат Оливер Няэс обратился к судье и сказал, что давление Сависаара утром было 165/98 и учащенный пульс — 118. По его словам, врач Сависаара Пеэп Пыддер требует вызвать скорую помощь.

Судья согласился и вызвал скорую, так как поставновление врачебной экспертизы подразумевает, что при необходимости нужно оказать врачебную помощь.

Позже стало известно, что Сависаара забрали в больницу.

Вчерашнее заседание было посвящено ознакомлению с мнением руководителя экспертной комиссии по оценке здоровья подсудимого Марики Вяли и оставило висеть в воздухе много вопросов.

Следует отметить, что вчерашний суд показал, что Сависаару выдерживать многочасовые ”марафоны”, действительно, трудно. За четыре часа он попросил две паузы, а к концу слушаний уже обеими руками поддерживал голову. После слушаний Сависаар признался Delfi, что под конец уже практически спал.