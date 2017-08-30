ФОТО DELFI: Трамваи начинают ходить в Копли уже завтра, а остановки не достроены

В четверг в 17:00 в Таллинне состоится торжественное открытие отремонтированных трамвайных путей в Копли, и трамвайные линии 1 и 2 возобновят работу. Несмотря на это, строительные работы еще не завершены.

Фотограф Delfi посетил трамвайные остановки Ситси, Ангерья и Пыхья в Пыхья-Таллинне. Как оказалось, останвки еще не достроены, на них нет и расписания движения трамваев.

С завтрашнего дня трамвайные линии 1 и 2 будут работать по обычному маршруту, но добавятся остановки Марата, Крулля и Сальме. В связи с этим ликвидируется временная автобусная линия 52 Копли-Хобуяама.