ФОТО DELFI: Тотальный диктант собрал в Таллинне 2500 участников

В субботу, 14 апреля, в Таллинне на трех площадках прошел Тотальный диктант. Международная образовательная акция собрала в эстонской столице 2500 участников.
”Праздник удался! В Таллинне все залы, где проходил диктант — в Таллинском университете, Центре русской культуры и концертном доме Alexela — были заполнены. Звездных ”диктаторов”, актера Виктора Сухорукова и исполнителя Диму Билана, участники акции встретили с большой радостью и проводили бурными аплодисментами. В аудитории ТЛУ, где мне довелось написать текст под диктовку лектора Наталии Чуйкиной, участники, кажется, тоже остались довольны”, — отметил председатель Таллиннского горсобрания, глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.
Проверять работы Филологи начнут в воскресенье. С результатами можно будет ознакомиться на официальном сайте акции — totaldict.ru. 28 апреля в 11:00 в Центре русской культуры пройдет работа над ошибками. С отличниками организаторы свяжутся отдельно.