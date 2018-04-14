ФОТО DELFI: Тотальный диктант собрал в Таллинне 2500 участников

В этом году Тотальный диктант прошел в 1021 городе, в 76 странах. Известных ”диктаторов” приняли многие города. Дмитрий Харатьян, который в прошлом году провел диктант в Таллинне, в этот раз радовал жителей российского Красногорска. В Страсбурге в библиотеке Национального университета текст прочла хореограф Алла Духова. В Русском доме в Берлине участники встретились с актёром Вениамином Смеховым. Ещё один немецкий город, Франкфурт-на-Майне, познакомил участников с писателем Андреем Усачёвым, автором Тотального диктанта — 2016. В Манчестере диктовал племянник Бориса Пастернака Николас Пастернак-Слейтер.

В Санк-Петербурге диктант читали певица Светлана Сурганова, актриса Светлана Крючкова, артист Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан, музыкант Максим Леонидов и писатель, автор Тотального диктанта — 2015, Евгений Водолазкин.

В Москве участники диктанта встретились с актёром Сергеем Безруковым, телеведущей Софико Шеварнадзе, журналистом, телеведущим, писателем Владимиром Познером, художественным руководителем Большого Московского цирка и дрессировщиком Аскольдом Запашным, актёром Антоном Макарским и др.

Центральная площадка Тотального диктанта-2018 располагалась в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. Именно там можно было услышать текст в исполнении автора Тотального диктанта — 2018 Гузель Яхиной и познакомиться с ней лично.