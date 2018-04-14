14.04.2018, 20:05

ФОТО DELFI: Тотальный диктант собрал в Таллинне 2500 участников

 (11)
rus.delfi.ee
EST 15
Galerii: 69 pilti
Totalnõi Diktant 2018 Tallinnas Alexela kontserdimajas Foto: Taavi Sepp

В субботу, 14 апреля, в Таллинне на трех площадках прошел Тотальный диктант. Международная образовательная акция собрала в эстонской столице 2500 участников.

”Праздник удался! В Таллинне все залы, где проходил диктант — в Таллинском университете, Центре русской культуры и концертном доме Alexela — были заполнены. Звездных ”диктаторов”, актера Виктора Сухорукова и исполнителя Диму Билана, участники акции встретили с большой радостью и проводили бурными аплодисментами. В аудитории ТЛУ, где мне довелось написать текст под диктовку лектора Наталии Чуйкиной, участники, кажется, тоже остались довольны”, — отметил председатель Таллиннского горсобрания, глава городского оргкомитета акции Михаил Кылварт.

Проверять работы Филологи начнут в воскресенье. С результатами можно будет ознакомиться на официальном сайте акции — totaldict.ru. 28 апреля в 11:00 в Центре русской культуры пройдет работа над ошибками. С отличниками организаторы свяжутся отдельно.

В этом году Тотальный диктант прошел в 1021 городе, в 76 странах. Известных ”диктаторов” приняли многие города. Дмитрий Харатьян, который в прошлом году провел диктант в Таллинне, в этот раз радовал жителей российского Красногорска. В Страсбурге в библиотеке Национального университета текст прочла хореограф Алла Духова. В Русском доме в Берлине участники встретились с актёром Вениамином Смеховым. Ещё один немецкий город, Франкфурт-на-Майне, познакомил участников с писателем Андреем Усачёвым, автором Тотального диктанта — 2016. В Манчестере диктовал племянник Бориса Пастернака Николас Пастернак-Слейтер.

В Санк-Петербурге диктант читали певица Светлана Сурганова, актриса Светлана Крючкова, артист Михаил Боярский с супругой актрисой Ларисой Луппиан, музыкант Максим Леонидов и писатель, автор Тотального диктанта — 2015, Евгений Водолазкин.

В Москве участники диктанта встретились с актёром Сергеем Безруковым, телеведущей Софико Шеварнадзе, журналистом, телеведущим, писателем Владимиром Познером, художественным руководителем Большого Московского цирка и дрессировщиком Аскольдом Запашным, актёром Антоном Макарским и др.

Центральная площадка Тотального диктанта-2018 располагалась в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. Именно там можно было услышать текст в исполнении автора Тотального диктанта — 2018 Гузель Яхиной и познакомиться с ней лично.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ракетный удар по Сирии, новое руководство Партии реформ и Тотальный диктант

14.04.2018
В ночь на субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии. В субботу днем в Эстонии состоялась международная образовательная акция Тотальный диктант. А уже ближе к вечеру реформисты выбрали нового председателя партии — Каю Каллас.
Подробнее

ГРАФИК: Сравнение цены потребительской корзины за полгода — в каком магазине она дешевле всего?

14.04.2018
Delfi Kasulik проводит ежемесячное сравнение цен потребительской корзины в разных эстонских магазинах. Как показывают данные, за последние полгода цены на продукты понизились. Где же они выгоднее всего?
Подробнее

Ратас: использование в Сирии силы со стороны США, Великобритании и Франции — это крайняя, но необходимая мера

14.04.2018
Сегодня ночью США, Великобритания и Франция нанесли совместный ракетных удар по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума 7 апреля.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Певкур: 70 лет назад люди боролись за свои судьбы и жизни, мы же боремся за власть в партии. Это попросту позорно!

14.04.2018
Покидающий пост председателя Партии реформ Ханно Певкур произнес на общем собрании партии речь, в которой заявил, что Эстония ждет нового пришествия Партии реформ и того, чтобы в управлении страной перестали царить неразбериха и нерешительность.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
-20% Meeste käekell Police D-JAY PL.14835JSU/12
189,- €
151,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €


Пентагон отчитался по итогам удара по Сирии

14.04.2018
Минобороны США отчиталось по итогам удара по объектам в Сирии. Как сообщил генерал Кеннет Маккензи, по трем целям были выпущены 105 ракет (что близко к оценкам российского Минобороны). Противодействие сирийской системы ПВО Маккензи назвал неэффективным и "угрожающим, скорее, самим сирийцам". Утром в субботу МО РФ утверждало, что благодаря закупленным еще в СССР системам сирийцы сбили более 70 ракет.
Подробнее

Вице-спикер Думы РФ посоветовал россиянам пить боярышник вместо лекарств из США

14.04.2018
Зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал россиянам вместо западных лекарств принимать кору дуба и заварить шиповник. Так он ответил на жалобы больного гипертонией политолога о том, что он вынужден пользоваться лекарства, произведенными в странах "вероятного противника". Накануне Госдума обсуждала ответные санкции против США, в законопроекте упоминался, в том числе, запрет на импорт ряда лекарств.
Подробнее

ВИДЕО: Великолепный проход Панарина отправил Овечкина в нокдаун

14.04.2018
В НХЛ стартовал Кубок Стэнли. В первом матче 1/8 финала "Коламбус" неожиданно вырвал в гостях победу у "Вашингтона" в овеертайме - 4:3. Победную шайбу на 67-й минуте забросил россиянин Артемий Панарин.
Подробнее