ФОТО DELFI: Тоом за ночь передумала: отдельный список на муниципальных выборах не нужен

Сегодня в 12:30 так называемый лагерь "трех сестер" Центристской партии организовал в Таллиннской центральной библиотеке пресс-конференцию, где поведал о своих дальнейших планах. Выяснилось, что отдельного списка на муниципальных выборах не будет.

В прошлую среду Яна Тоом подтвердила, что от Центристской партии может отделиться лагерь, у которого есть свой избирательный список из 93 человек во главе с Эдгаром Сависааром, ею самой, Ольгой Ивановой и Оудекки Лооне.

Еще вчера шли переговоры. Тоом позавчера сказала в своем интервью Eesti Päevaleht, что тогда соглашение между двумя лагерями было в стадии "50 : 50".

По словам корреспондента Delfi, еще до начала конференции в кулуарах начали поговаривать, что никакого списка не будет.

На месте, кроме ”трех сестер”, присутствовали также и Симсон, и Кылварт.

”Мне не нравятся многие вещи, как Центристская партия показала себя в правительстве”, — призналась Тоом.

Далее с речью выступила Кадри Симсон. По ее словам, один из результатов переговоров — они стали лучше понимать друг друга.

Оудекки Лооне поведала, что шла спать с мыслью, что пресс-конференция будет иной. С утра выяснилось, что основной ее месседж — ”Я остаюсь”.

По словам Яны Тоом, еще вчера вечером она была уверена, что отдельный список все же появится. Однако к утру ее мнение поменялось на 180 градусов. О своем решении Тоом сообщила с утра Эдгару Сависаару.

Яна Тоом считает, что некоторые только и ждут того, чтобы после ее ухода Центристская партия стала чисто эстонской. „Этого не произойдет”.

Причин у этого решения было несколько. Наиболее прагматичная, по словам Яны Тоом: у отдельного списка нет особых перспектив для победы. Еще одна из причин — эмоциональная.

„Что бы делали СМИ в июле, если бы не Центристская партия”, — иронично прокомментировал Кылварт освещение ситуации вокруг партии.

Оудекки Лооне и Ольга Иванова признали, что для них решение Тоом оказалось абсолютно неожиданным. ”О дальнейших планах я приму решение в августе”, — сказала Ольга Иванова.

Михаил Кылварт также добавил, что он очень рад, что Тоом остается, и он очень надеется, что то же объявят Лооне и Иванова. ”В Центристской партии важен каждый”, — подчеркнула Симсон. ”Сегодня возможно идти дальше сообща. Когда Иванова вернется из отпуска, надеюсь, у нее будет такое же понимание”.

У Тоом спросили, что думает о ситуации Сависаар. ”Что касается его роли в моем решении, главную роль тут играю я. Я позвонила Эдгару и решила”, — поведала она. ”Что делает Эдгар Сависаар, я не знаю. Он этого со мной не обсуждает”.

Пресс-конференция продлилась полчаса.