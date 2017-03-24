24.03.2017, 16:45

ФОТО DELFI: Толоки не приносят плодов — в лесу Астангу образовались новые кучи мусора

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Толоки не приносят плодов — в лесу Астангу образовались новые кучи мусора
Foto: Andres Putting

Деятельность кандидата в мэры Таллинна, социал-демократа Райнера Вакра, который был инициатором толок по уборке в Астангу в феврале и в марте, выглядит как борьба с гидрой: одну кучу мусора убирают, две прибавляется.

"К сегодняшнему дню многие таблички исчезли, закрытые лесные дороги открыты, и появился новый мусор", — описал находящийся на месте фотограф Delfi. Он добавил, что в лесу видно много свежих следов автомобилей. Все это несмотря на проведенные под пристальным вниманием общественности толоки по уборке.

Райнер Вакра обещал продолжать бороться за благоустройство Астангу. "Мы не сдадимся. В рамках месячника благоустройства мы при необходимости уберем снова", — пообещал Вакра. Он добавил, что в Астангу следует при первой возможности установить шлагбаумы, которые хулиганы сдвинуть не смогут, и камеры, но это должна сделать управа части города. "Достойно сожаления, что часть города не смогла или не захотела это сделать", — признал Вакра.

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