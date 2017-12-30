30.12.2017, 16:00

ФОТО DELFI: Tere tulemast! Российские туристы прибыли в Таллинн праздновать Новый год

 (55)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО DELFI: Tere tulemast! Российские туристы прибыли в Таллинн праздновать Новый год
Foto: Taavi Sepp

В субботу во второй половине дня на Балтийский вокзал прибыл поезд, полный туристов из России.

По приблизительным оценкам, сегодняшним составом прибыли примерно 550 человек.

Читайте также:
199 000€
Tallinn, Часть дома
199 990€
Tallinn, Часть дома
138 000€
Tallinn, Квартира
179 900€
Tallinn, Квартира
81 000€
Tallinn, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
239 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
139 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
65 000€
Tallinn, Квартира
177 900€
Tallinn, Квартира
149 500€
Rae vald, Квартира
143 000€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии