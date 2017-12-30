ФОТО DELFI: Tere tulemast! Российские туристы прибыли в Таллинн праздновать Новый год

В субботу во второй половине дня на Балтийский вокзал прибыл поезд, полный туристов из России.
По приблизительным оценкам, сегодняшним составом прибыли примерно 550 человек.
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В субботу во второй половине дня на Балтийский вокзал прибыл поезд, полный туристов из России.
По приблизительным оценкам, сегодняшним составом прибыли примерно 550 человек.
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