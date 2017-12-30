30.12.2017, 16:00

ФОТО DELFI: Tere tulemast! Российские туристы прибыли в Таллинн праздновать Новый год

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rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Tere tulemast! Российские туристы прибыли в Таллинн праздновать Новый год
Foto: Taavi Sepp

В субботу во второй половине дня на Балтийский вокзал прибыл поезд, полный туристов из России.

По приблизительным оценкам, сегодняшним составом прибыли примерно 550 человек.

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