ФОТО DELFI: Танцы вокруг ивы в Хааберсти — защитники дерева не собираются уходить

Несмотря на данное вчера распоряжение уйти от мешающей строительству перекрестка в Хааберсти серебристой ивы сегодня утром к восьми часам, защитники дерева и сегодня на месте. На место событий также прибыла полиция, и народу все прибавляется.

Вчера утром на перекресток в Хааберсти приезжали полицейские вместе с представителем коммунального департамента и дали защитникам природы распоряжение уйти от серебристой ивы. На это последние начали наоборот созывать людей, чтобы вместе воспрепятствовать вырубке дерева. Сегодня утром около 8:45 к иве прибыли и полицейские, с которыми у активистов возник спор.