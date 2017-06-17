17.06.2017, 09:21

ФОТО DELFI: Танцы вокруг ивы в Хааберсти — защитники дерева не собираются уходить

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rus.delfi.ee
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Galerii: 54 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Несмотря на данное вчера распоряжение уйти от мешающей строительству перекрестка в Хааберсти серебристой ивы сегодня утром к восьми часам, защитники дерева и сегодня на месте. На место событий также прибыла полиция, и народу все прибавляется.

Вчера утром на перекресток в Хааберсти приезжали полицейские вместе с представителем коммунального департамента и дали защитникам природы распоряжение уйти от серебристой ивы. На это последние начали наоборот созывать людей, чтобы вместе воспрепятствовать вырубке дерева. Сегодня утром около 8:45 к иве прибыли и полицейские, с которыми у активистов возник спор.

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