26.08.2017, 12:20

ФОТО DELFI: Таллиннские реформисты собрались, чтобы объявить свой избирательный список и программу

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rus.delfi.ee
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Galerii: 70 pilti
Reformierakonna Tallinna üldkogu Foto: Karli Saul

Партия реформ созвала сегодня таллинское общее собрание, на котором объявят таллиннский список и программу на выборах в местные самоуправления, которые пройдут в октябре.

Кандидат в мэры Таллинна от Партии реформ — Кристен Михал, который также идет первым номером в Хааберсти.

Первые номера Партии реформ в других районах: Урмас Паэт в Нымме, Кая Каллас в Кристийне, Юрген Лиги в Пыхья-Таллинне, Ханно Певкур в Мустамяэ, Таави Рыйвас в Кесклинне, Кейт Пентус-Розиманнус в Ласнамяэ и Арто Аас в Пирита.

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