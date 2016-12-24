Послание в речи Ааса, впервые прозвучавшее на Ратушной площади 360 лет назад, содержит наказ шведской королевы Кристины: "Завтра, если будет угодно Богу, наступит любезный день рождения нашего Господа и Искупителя. А потому пусть будет провозглашен всеобщий рождественский мир, и пусть будут все участники призваны отмечать этот праздник с отменным усердием, да и вообще вести себя спокойно и по обычаю вежливости. А кто относительно этого мира нарушение допустит и этот мир противозаконным или неподобающим поведением нарушит, виновен будет с отягчающими обстоятельствами и понесет кару, как это в отношении каждого Закон и распоряжения предусматривают. А в заключение пусть наступят у всего населения государства желаемые радостные Рождественские праздники и рождественский мир, продолжающийся во всем государстве до дня Канута — 13 января".
ФОТО DELFI: Таави Аас провозгласил Рождественский мир(8)
Сегодня в 12:00 исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас провозгласил Рождественский мир на Таллиннской Ратуше.
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