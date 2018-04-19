19.04.2018, 07:55

ФОТО DELFI: Свечи в память о жертвах мартовской депортации отвезли с площади Вабадузе на пустырь у Горхолла?

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rus.delfi.ee
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Leinaküünlad Linnahalli kõrval tühermaal Foto: Andres Putting

На пустыре у Таллиннского горхолла валяется большое количество поминальных свечей неподтвержденного происхождения.

Основание считать, что речь может идти о зажженных на площади Вабадузе к годовщине мартовской депортации поминальных свечах, дает сходство свечей.

А именно, рядом с Горхоллом валяются не только обычные, но и своеобразные свечи синего цвета, которые отмечали контур Эстонии.

Также возникает вопрос, откуда еще мог бы взяться такой большой запас свечей. Доставка использованных свечей с расположенных далеко от центра города кладбищ к Горхоллу нисколько не кажется вероятной.

Поскольку выброшенных свечей заметно меньше, чем было на площади Вабадузе, можно сделать вывод, что все зажженные свечи на пустырь к Горхоллу не попали.

Пресс-секретарь Таллиннской горуправы и представитель организовавшего поминальное мероприятие на площади Вабадузе недоходного объединения вчера были недоступны.

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