ФОТО DELFI: Свечи в память о жертвах мартовской депортации отвезли с площади Вабадузе на пустырь у Горхолла?

На пустыре у Таллиннского горхолла валяется большое количество поминальных свечей неподтвержденного происхождения.

Основание считать, что речь может идти о зажженных на площади Вабадузе к годовщине мартовской депортации поминальных свечах, дает сходство свечей.

А именно, рядом с Горхоллом валяются не только обычные, но и своеобразные свечи синего цвета, которые отмечали контур Эстонии.

Также возникает вопрос, откуда еще мог бы взяться такой большой запас свечей. Доставка использованных свечей с расположенных далеко от центра города кладбищ к Горхоллу нисколько не кажется вероятной.

Поскольку выброшенных свечей заметно меньше, чем было на площади Вабадузе, можно сделать вывод, что все зажженные свечи на пустырь к Горхоллу не попали.

Пресс-секретарь Таллиннской горуправы и представитель организовавшего поминальное мероприятие на площади Вабадузе недоходного объединения вчера были недоступны.