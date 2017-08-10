ФОТО DELFI: Судебный процесс по делу Сависаара продолжается. Что происходит сегодня?

Сегодня в Харьюском уездном суде продолжается судебный процесс по делу Сависаара.

Заседание началось в 10 с прослушивания записей разговора Сависаара и Кофкина.

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Напомним, что происходило вчера.

Первым показания дал Кутсер. Он отметил, что вся деятельность политика всегда направлена на выборы. По поводу Сависаара сказал, что лично с ним общался очень редко. Говоря о предвыборном плакате 2013 года с его изображением и обещанием построить в Пыхья-Таллинне бассейн, он подчеркнул, что речь шла об информационной кампании, но признал и частичную часть с выборами. Данная реклама финансировалась за счет районного бюджета. Кутсер отметил, что к настоящему моменту вернул в кассу всю сумму, хотя и не считает себя виновным. "Я не знаю ни одного закона, который я бы нарушил", — сказал он.

Далее был заслушан Виллу Рейльян, который сразу сказал, что знает всех подсудимых, но связан лишь с Кунманом и Сависааром. Рейльян подтвердил, что сказал Сависаару, что Велло Кунман хочет построить для своей дочери дом и готов поддержать партию 20 000 евро. По его словам, Сависаар ответил, что, скорее всего, он сможет это устроить.

Журналистам запретили вести прямую трансляцию.

Прозвучало предложение отделить эпизод Рейльяна, чтобы решить его в ходе договорного производства. Кутсер изъявил такое же желание. Сам Рейльян пошел на соглашение с прокуратурой, суть которого пока не разглашается.