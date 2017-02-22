ФОТО DELFI: Суд отменил штрафы активистам таллиннского ”Бессмертного полка”

22 февраля в Таллинне прошло заседание Харьюского уездного суда по делу дежурных ”Бессмертный полка” против Департамента полиции и погранохраны Эстонии. Решением суда назначенные ранее штрафы были отменены.

Судебное дело было инициировано пятью дежурными таллиннского шествия ”Бессмертный полк”, прошедшего 9 мая 2016 года, Сергеем Середенко, Сергеем Меньковым, Алексеем Есаковым, Сергеем Чаулиным и Алланом Хантсомом. Они опротестовали назначенные им полицией штрафы. По утверждениям полиции, они нарушили 9 мая 2016 года ”Закон об охране порядка”, регулирующим проведение общественных мероприятий в Эстонии. Дежурным были назначены штрафы от 60 до 180 евро. Сегодня суд отметил данное решение.

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Заседание началось в 11:07 в здании суда на Лийвалайа и продлилось три с половиной часа. В зале, помимо участников процесса, присутствовали еще восемь человек, включая нескольких журналистов. Повышенного внимания прессы данный процесс не привлек.

Судебное заседание прошло под председательством судьи Ингрид Куллерканн. Интересы дежурных ”Бессмертного полка” защищал юрист по образованию и правозащитник по призванию, экс-русский омбудсмен Сергей Середенко. В качестве свидетеля по делу выступал капитан полиции Марко Виллемсон, находившийся 9 мая 2016 на службе и выполнявший свои рабочие обязанности по обеспечению правопорядка. Все активисты, ранее получившие штрафы, также присутствовали в зале.

Стоит отметить, что все дежурные (так они сами себя называют) ”Бессмертного полка”, кроме Алексея Есакова, на заседании суда говорили на государственном языке, но в зале также присутствовал и судебный переводчик.

Бывшего спасателя Сергея Менькова (прославившегося своими нецензурными комментариями в отношении парада Сил обороны и в последствии уволенного из Спасательного департамента по причине утраты доверия) полиция оштрафовала на 180 евро из-за его отсутствия на мероприятии и неисполнения обязанностей дежурного. Активисты Алексей Есаков, Сергей Чаулин и Аллан Хантсом были наказаны штрафами в размере 60 евро ввиду отсутствия у них знаков отличия дежурных. Сергей Середенко также был оштрафован на 120 евро ввиду его отсутствия на мероприятии и неисполнения обязанностей дежурного.

Кроме признания незаконности наложенных штрафов, активисты добивались и компенсаций за моральный ущерб. В удовлетворении этого требования суд им отказал.

Окончательная резолюция по делу активистов против будет Департамента полиции и погранохраны будет обнародована 15 марта.

7 мая 2016 года префект Пыхьяской префектуры полиции Кристиан Яани своим решением запретил проведение зарегистрированного шествия ”Бессмертный полк” по маршруту от улицы Одра до Бронзового солдата на Военном кладбище. По словам полиции, проведение шествия по этому маршруту помешало бы транспорту и было бы небезопасно. Был предложен альтернативный вариант.

В день проведения акции, за несколько часов до начала, ее официальный организатор Дмитрий Линтер был увезен на допрос в КаПо в качестве свидетеля, откуда был освобожден ночью.

Кто чем занимался 9 мая?

По словам капитана полиции Марко Виллемсона, выступавшего в качестве свидетеля, с активистами он знаком не был. ”Я был в патруле. Около 17:00 около Одра, 10 мы заметили много народу. Думали, что это собрание. Мы попросили людей уйти, так как они мешали движению. — рассказал Виллемсон суду о событиях того дня. — Много народу пошло на кладбище. Полиция просила людей уйти с проезжей части на пешеходную”. По его словам, собравшиеся просили полицию перекрыть проезжую часть. Он отказал, так как это противоречит закону. Несмотря на указания полиции, по его словам, люди все равно продолжали идти по проезжей части, мешая тем самым движению транспорта. Также свидетель по делу указал на то, что у активистов не было знаков отличия.

Далее о событиях того дня суду поведали активисты ”Бессмертного полка”.

”Я 9 мая был в деревне, так как Линтер сказал, что собрания не будет. В этот день люди все равно идут к Бронзовому солдату. Да, дежурные должны были быть отмечены, чтобы было ясно”, — сказал суду Сергей Меньков.

По словам активиста Сергея Чаулина, они по интернету договорились об организации собрания: люди получат портреты и пойдут к Бронзовому солдату. Но 9 мая он узнал от незнакомого человека, что собрание отменили. Он прочел об этом в Delfi. Потом, по словам активиста, ему позвонили из полиции, ”чтобы обсудить ситуацию”. ”А мы тогда не знали, где организатор (Линтер — прим. ред.), и раз полиция отменила собрание — я снимаю с себя обязанности дежурного. Потом я пошел на Одра с портретами. Там я подошел к людям и сказал, что собрания не будет и чтобы они перешли через дорогу”, — поведал Чаулин суду. Там, по его словам, ездил полицейский на квадроцикле и, по мнению активиста, достаточно грубо разгонял людей. ”Я со своей стороны сделал все возможное для обеспечения безопасности людей”. О новом маршруте, предложенном полицией по соображениям безопасности и чтобы не создавать пробки на дорогах, он осведомлен не был. Также он добавил в конце своей речи, что ”колонна людей” образовалась сама по себе, а не из-за действий его или полиции.

После этого суд дал слово правозащитнику Сергею Середенко. ”Я был в курсе, что собрание запрещено. — поведал он. — И видел решение. Я расценил это как провокацию со стороны полиции. Моя обязанность — прийти на место и сообщить об этом людям, чтобы они шли на Военное кладбище самостоятельно. Также я передал информацию, что организатор задержан. Роль организатора я на себя не брал”.

Аллан Хантсом поведал, что 9 мая после работы он поехал к Бронзовому солдату. А потом — домой.

Алексей Есаков, по его словам, примерно в обед узнал от полиции, что собрание отменяется. ”Звонил Линтеру — не дозвонился. Вечером по традиции выехал к Бронзовому солдату. Возложил цветы. Все!” — сказал суду Есаков.

Остались при своем

Далее в ходе заседания на экране было показано несколько видео с мобильных телефонов и с видеорегистратора, снятых 9 мая на улице Одра.

На вопрос судьи к представителю полиции, присутствовавшей в зале суда, можно ли было считать происходившее собранием, полицейский ответила положительно.

”Почему полицией не было приказано разойтись?”, — спросила судья Куллерканн.

”Я не могу в данный момент ответить”, — сказала полицейский и пояснила свою позицию относительно собрания.

Судья Ингрид Куллерканн согласилась с представителем полиции, что это мероприятие было собранием. ”Были фото, цветы, люди были вместе”, — так она объяснила позицию суда. По оценке Куллерканн, это получилось спонтанное собрание.

”Я остаюсь при своем мнении и прошу удовлетворить мое ходатайство”, — заявил Меньков суду. То же самое сказал и Чаулин. Правозащитник Середенко заявил, что обвинения полиции абсурдны. ”Наказали за то, что мы не провели запрещенное собрание. Состава преступления нет”, — сказал он.

Аллану Хантсому все это напомнило произведение Франца Кафки ”Процесс”. Он, как и Есаков, также остался при своем.

”Я рад, что разум победил абсурд”

После вынесения решения его прокомментировали Сергей Середенко и Аллан Хантсом.

”С формальной стороны мы можем быть довольны. Назначенные нам штрафы аннулированы. Решение аннулировано. Производство закончено. С другой стороны, это была самая легкая часть этого процесса. Нам непонятно, какой урок из этого вынесет полиция. Наша задача была максимально расчистить дорогу ”Бессмертному полку” 9 мая этого года. И эту задачу мы не решили. Суд не взялся рассматривать ни одну из конституционных жалоб, которые мы подавали”, — сказал корреспонденту Delfi Середенко.

”Я рад, что в нашей стране разум все-таки победил абсурд. Это дает надежду нам и всем тем, кто в будущем намерен действовать в рамках своих конституционных прав”, — поделился Хантсом.