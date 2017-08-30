ФОТО DELFI: Суд над Сависааром продолжается: Котка-Репински — о лечении в Испании. Аас — о бардаке в документации сосисочных киосков

На процессе о предполагаемом взяточничестве Эдгара Сависаара сегодня будут давать показания его бывший подчиненный, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, а также депутат Рийгикогу Сирет Котка-Репински.

Сейчас в суде обсуждают предполагаемую взятку, полученную от Александра Кофкина. Аас, очевидно, даст показания в связи с организацией конференции INTA в Таллинне в январе 2015 года. Согласно обвинению, Сависаар получил от Кофкина взятку и взамен помог направить организацию конференции из отеля Viru в отель Meriton, который принадлежит Кофкину.

Сирет Котка-Репински была вместе с Сависааром в поездке в Испанию, оплата расходов на которую Кофкиным и была, согласно обвинению, получением взятки.

Показания Котка-Репински

Сегодня также в суде давала показания Сирет Котка-Репински. Она сказала, что знает Сависаара и как друга, и как коллегу, и как соратника по партии. Рейс в Испанию с 30 сентября по 9 октября был связан прежде всего с ее состоянием здоровья.

Котка-Репински обсудила с Сависааром свои проблемы со здоровьем и попросила помощи. Сависаар сказал, что ее можно получить в Испании. Выбрали подходящие даты и полетели.

Билеты на самолет купила Котка, Сависаар занимался вопросами расселения. При бронировании билетов ей помогал Прийт Кутсер — он ранее трудился в турбюро. Котка-Репински купила билеты туда-обратно. ”Мы должны были вернуться раньше, на месте обменяли билеты”, — объяснила она.

По словам политика, она не в курсе, были ли у Сависаара еще какие-то планы на эту поездку.

В Испании пользовались они автомобилем Кофкина и услугами его водителя. О плате за номер в отеле Котка-Репински ничего не помнит. За свои лечебные процедуры, по словам центристки, она платила сама, но сначала за них платил один врач, бывший с ней, потому что переговоры шли на испанском. Посоветовал врача и забронировал время Кофкин. Котка-Репински заплатила один раз — в самом конце, когда все процедуры были совершены. Заплатина она Кофкину наличными, которые у нее были с собой.

Показания Ааса

По прибытии в зал заседаний Аас прежде всего немного поговорил с Сависааром.

Конференция INTA прошла в январе 2015 года в Таллинне. Поскоку INTA, по большей части, это организация, занимающаяся городским планированием, в комиссию входили люди из Департамента горпланирования; главным был Аас. Рабочая группа решала вопросы, связанные с организацией конференции.

Выбор места проведения конгресса был сделан после посещения двух отелей. Выбор сделали на основании решения рабочей группы. Конечное же решение было принято в комиссии. Выбор был между отелями ”Виру” и ”Меритон”.

Аас поведал, что о гостинице ”Виру” долго думали. С Сависааром говорилось о многих вещах: как о количестве посетителей, так и об организации.

Таави Аас сообщил, что он как мэр говорил о своих предпочтениях относительно места проведения мероприятия. Сегодня, согда Аас — и.о. мэра, его предпочтениями также поинтересовались. На записи слышно, что по мере возможности город предпочел бы ”Меритон”.

С установленными в городе в 2008 году сосисочными киосками он столкнулся, когда узнал, что некоторые из них действовали без разрешения на строительство или эксплуатацию. Департамент городского планирования конкурсом на аренду не занимался, но когда выяснилось, что разрешений — нет, он вызвал к себе Пеэду Зейгера и попросил его привести документы в порядок.

Постройки берут в эксплуатацию поз разрешений потому, что предприниматели ”бегут впереди паровоза” и хотят делать бизнес до того, как получат все необходимые бумаги. Позже Аас узнал, что владельцем сосисочных киосков был Кофкин.

По словам политика, мероприятия центристов всегда проходили в ”Меритоне”.

Аас должен был рассказать суду также и о рекламных клипах, снятых к прошлым муниципальным выборам. Был ли причинен ущерб городу посредством них? Аас заявил, что прямого вреда нанесено не было, так как город получил пользу в плане репутации.

Запланированное на сегодня свидетельство вице-мэра Эхи Вырк перенесли на 7 ноября.