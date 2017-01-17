Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл и министр обороны Эстонии Маргус Цахкна подписали договор о сотрудничестве в области обороны, который теперь должен ратифицировать Рийгикогу.

На основе договора будет регулироваться правовой статус находящихся в Эстонии бойцов вооруженных сил США, членов их семей и контрактников. Договор также облегчит их деятельность здесь и улучшит благосостояние.

Договор не уменьшит исключительное право Эстонии допускать в страну бойцов вооруженных сил, военные самолеты и корабли США. По словам Маргуса Цахкна, договор призван усилить безопасность жителей Эстонии.

Договор о сотрудничестве в области обороны (Defence Cooperation Agreement, DCA) дополняет соглашение между странами НАТО о статусе вооруженных сил (NATO SOFA). Эстония раньше заключала подобные соглашения, например, с Кувейтом и Германией.