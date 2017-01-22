Гражданская панихида проходит в первой студии Эстонского телевидения.
Начало в 12:00. Куузе будет похоронен на Метсакальмисту.
После тяжелой болезни на 67-м году жизни скончался легендарный спортивный телерепортер Лембиту Куузе.
На ЭТВ он пришел в 1988 году и работал в спортивной редакции до последних дней жизни. Его сюжеты часто выходили в "Актуальной камере" на русском языке.
Начиная с 1994 года, Куузе комментировал на ЭТВ все Олимпийские игры. Единственным исключением стала Олимпиада-2016 в Рио, на которую он не поехал из-за проблем со здоровьем.
В 2005 году Куузе был удостоен ордена Белой звезды V класса, в 2012 году он стал лауреатом приза "Золотой микрофон".