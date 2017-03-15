ФОТО DELFI: Совет ERR выбирает нового председателя правления

Совет Эстонского национального радиовещания (ERR) сегодня в 17:00 начал выбирать нового председателя правления.

Из десяти членов совета присутствуют восемь. Для избрания нового руководителя нужны голоса семи членов совета ERR.

Ни одного из кандидатов на месте нет.

21 февраля совет ERR выбрал трех кандидатов в председатели правления, с которыми начали проводить собеседования: член совета ERR Март Луйк, бывший руководитель Postimees Эрик Роозе и бывший главный редактор Eesti Ekspress Аллар Танклер.