17.06.2017, 12:21

ФОТО DELFI: Совет Центристской партии собрался на заседание в Таллинне

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rus.delfi.ee
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Galerii: 47 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Совет Центристской партии собрался сегодня в 11 часов в Таллинне в культурном центре "Сальме", где сперва подписали соглашение о сотрудничестве с MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, которое объединяет и защищает интересы репрессированных и депортированных лиц.

В 11:20 председатель Центристской партии Юри Ратас выступил со своим политическим докладом.

В 13 часов, после заседания совета, в "Сальме" начнется прием всех таллиннских кандидатов Центристской партии, где представят кампанию партии, количество кандидатов на данный момент и цели.

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