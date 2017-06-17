ФОТО DELFI: Совет Центристской партии собрался на заседание в Таллинне

Совет Центристской партии собрался сегодня в 11 часов в Таллинне в культурном центре "Сальме", где сперва подписали соглашение о сотрудничестве с MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, которое объединяет и защищает интересы репрессированных и депортированных лиц.
В 11:20 председатель Центристской партии Юри Ратас выступил со своим политическим докладом.
В 13 часов, после заседания совета, в "Сальме" начнется прием всех таллиннских кандидатов Центристской партии, где представят кампанию партии, количество кандидатов на данный момент и цели.
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