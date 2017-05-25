ФОТО DELFI: Сотрудники КаПо в масках провели обыск в конторе автобусной фирмы Atko

До недавнего времени вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу являлся председателем совета предприятия Atko Grupp. Сарапуу отказался от коммерческой деятельности, чтобы избежать обвинений в свой адрес.

Вице-мэр передал бразды правления фирмой своему сыну, которого также зовут Арво Сарапуу.

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

КаПо и Госпрокуратура с 1 марта этого года ведут производство по уголовному делу, в рамках которого вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу сегодня предъявили подозрение в нарушении ограничения на осуществление действий в особо крупном размере, за которое можно требовать денежного наказания или до трех лет тюремного заключения.