ФОТО DELFI: Сотни людей собрались на организованный EKRE факельный марш

Сегодня в 19:00 на улицах Таллинна началось посвященное Дню независимсоти факельное шествие, которое проходит уже четвертый раз. Несмотря на метель и холодную погоду, в нем приняло участие большое количество народа.

По словам Руубена Каалепа, руководителя молодежного крыла EKRE "Синее пробуждение", которое является организатором шествия, вопрос национального самосознания и независимого самоопределение сейчас поставлен настолько же остро, как и в сложные моменты прошлого века.

"Независимость может сохранить только собственное желание эстонцев поддерживать и укреплять свое национальное государство. Сохранилось ли это желание свободы среди эстонцев? Ответ на это даст факельное шествие, где национально настроенные люди могут выйти на улицы, чтобы сказать: да, Эстония останется нашей страной", — сказал Каалеп.

Первое факельное шествие "Синее пробуждение" организовало в 2014 году.