ФОТО DELFI: Соцсети на тюремный манер. О чем говорят стены опустевшей Таллиннской тюрьмы?

Здание тюрьмы — весьма пренеприятное место. Несмотря на то, что там больше никого нет, в помещениях осталась специфическая вонь.

Из всех тюремных камер открывается похожий вид через оконную решетку. Помещения, находящиеся не в лучшем состоянии, жильцы пытались как-то украсить с помощью рисунков, газетных вырезок и плакатов. Во многих местах оставлены послания, к любимым или к высшим силам.

В каждой камере стоят двухъярусные кровати, причем дно верхнего яруса, в большинстве своем, тоже изрисовано и обклеено. На многих стенах нарисованы поля для различных игр, а также календари, графики работы, прогулок.

В учебном помещении на доске мелом написано: "Прощай, милая Таллиннская тюрьма". Разве может тюрьма быть милой?