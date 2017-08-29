ФОТО DELFI: Соцдемы утвердили избирательные списки в Таллинне

Социал-демократическая партия Эстонии утвердила во вторник избирательные списки на предстоящих выборах в таллиннское горсобрание, в которые входят зоолог Алексей Туровский и мотогонщица Анастасия Коваленко.

Списки были утверждены на состоявшемся во вторник, 29 августа, общем собрании таллиннского округа партии, которое также окончательно сформулирует избирательную платформу, сообщила пресс-служба соцдемов.

"Наша цель — добиться в эстонской столице правильного и нужного поворота", — сказал кандидат в мэры Таллинна от соцдемов Райнер Вакра, по мнению которого ни одна другая партия не может похвастаться таким большим количеством числом выдающихся личностей в своих списках.

В столичном районе Кесклинн список возглавят председатель партии, министр здоровья и труда Евгений Осиновский, кандидат в спикеры горсобрания Хелве Сяргава и писатель Карл-Мартин Синиярв, передает rus.err.ee.

В Ласнамяэ в первую тройку кандидатов вошли спикер Рийгикогу Эйки Нестор, мотогонщица Анастасия Коваленко и журналист Андрей Хвостов.