ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

Два часа ночи. Осталось пройти всего десяток километров до конца, чтобы сбросить с себя 25-килограммовые рюкзаки и наконец закончить это длившееся 13 суток собеседование в эстонский спецназ.

Кандидатов осталось лишь двое: офицер Сил обороны и представлявший Эстонию на Олимпийских играх спортсмен. Вначале их было намного больше — остальные не выдержали, их отправили домой. Те, кому пришлось уйти по медицинским причинам смогут пройти отбор снова, а вот остальные — уже никогда.

Для того, чтобы пройти отбор на службу в спецназ, нужно пройти серию испытаний по названием Valik (с эст. отбор). Во время этого ”марафона” кандидатов выводят из зоны комфорта настолько далеко, что дискомфорт, боль и страдания становятся их новым комфортом. Инструкторы хотят видеть в них моральную стойкость, которую можно контролировать, когда человек изнеможен физически.

В конце испытаний выяснится, кто получит возможность начать службу в спецназе. В этот раз Valik проходил в период с 1-13 августа на преимущественно 27-градусной жаре.

Сами испытания можно сравнить с карточной игрой: инструкторы раздают кандидатам карты, каждый из них получает набор козырей, и они должны понять, в какую игру они играют и когда самое подходящее время разыграть свои козыри.