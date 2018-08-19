19.08.2018, 08:58

ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

 (51)
Яанус Ленсмент
Яанус Ленсмент
 
EST 6
Valik
ValikFoto: Jaanus Lensment

Отбор бойцов для отряда специального назначения — дело не простое. В ходе отбора мужчины проходят суровую проверку на физическую и психическую выносливость, и до конца доходят не все из них.

Два часа ночи. Осталось пройти всего десяток километров до конца, чтобы сбросить с себя 25-килограммовые рюкзаки и наконец закончить это длившееся 13 суток собеседование в эстонский спецназ.

Кандидатов осталось лишь двое: офицер Сил обороны и представлявший Эстонию на Олимпийских играх спортсмен. Вначале их было намного больше — остальные не выдержали, их отправили домой. Те, кому пришлось уйти по медицинским причинам смогут пройти отбор снова, а вот остальные — уже никогда.

Для того, чтобы пройти отбор на службу в спецназ, нужно пройти серию испытаний по названием Valik (с эст. отбор). Во время этого ”марафона” кандидатов выводят из зоны комфорта настолько далеко, что дискомфорт, боль и страдания становятся их новым комфортом. Инструкторы хотят видеть в них моральную стойкость, которую можно контролировать, когда человек изнеможен физически.

В конце испытаний выяснится, кто получит возможность начать службу в спецназе. В этот раз Valik проходил в период с 1-13 августа на преимущественно 27-градусной жаре.

Сами испытания можно сравнить с карточной игрой: инструкторы раздают кандидатам карты, каждый из них получает набор козырей, и они должны понять, в какую игру они играют и когда самое подходящее время разыграть свои козыри.

Сами же инструкторы когда-то тоже прошли отбор Valik, поэтому они точно знают, что чувствуют кандидаты и насколько им сложно. Тем не менее они не подбадривают и не жалеют кандидатов, это не их работа. Инструкторы фиксируют каждое действие и слово кандидатов, и в итоге на основе этого дают оценку, насколько каждый кандидат подходит для такой службы.

Насильно никого не выгоняют — тот, кто не подходит, уходит сам. За исключением, конечно же, выбывания по медицинской причине.

Одним из ключевых слов испытания является неведение. Кандидатам лишь говорят время сбора и о необходимой экипировке, и это все. Что их ждет впереди — 20-километровый поход, забег или же решение сложных заданий — они не знают.

Несмотря на то, что два кандидата дошли до финишной прямой, это еще не означает, что они получать заветную должность. Для этого им также требуется единогласная поддержка инструкторов. Получили ли они ее или нет, неизвестно — данная информация не разглашается.

Внимание! Некоторые фотографии могут шокировать.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

19.08.2018
Отбор бойцов для отряда специального назначения — дело не простое. В ходе отбора мужчины проходят суровую проверку на физическую и психическую выносливость, и до конца доходят не все из них.
Подробнее




Артур Тальвик создает новую партию и мечтает получить 25 мест в Рийгикогу

19.08.2018
Бывший председатель Свободной партии, ныне беспартийный депутат парламента Артур Тальвик объявил о намерении создать новую политическую силу, перед которой будет поставлена амбициозная задача — получить 25 мандатов на очередных выборах в Рийгикогу, передает rus.err.ee.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ| Мощно! Weekend фестиваль закончился выступлениями Prodigy, Hardwell и фейерверком

19.08.2018
С 16 по 18 августа в Пярну проходит знаменитый музыкальный фестиваль Weekend. Бублик присутствует на месте и делится с вами самыми свежими новостями и фотографиями! Галерея пополняется!
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €


Секс у стен Кремля: новый тренд в парках Москвы

18.08.2018
“У нас в “Зарядье” сейчас наблюдается небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого”, — сказал в пятницу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов и сорвал банк в соцсетях.
Подробнее

Заработать на здоровье. Как, выйдя на пенсию, получать больше денег?

18.08.2018
Вторая пенсионная ступень для многих – китайская грамота. Какие-то фонды, какие-то инвестиции, паи, договоры, стратегии роста… Тем не менее, именно от них зависит, как вы будете вскоре жить. С учетом того, что наступление пенсионного возраста все время отодвигается, а все больше людей выбирают досрочную пенсию, очень странными кажутся советы некоторых специалистов по наступлении часа Х отложить выход на пенсию и жить только за счет накоплений II и III ступеней пенсионной системы. Так ли это выгодно, как нам рисуют, и кому?
Подробнее