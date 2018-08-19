ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

Сами же инструкторы когда-то тоже прошли отбор Valik, поэтому они точно знают, что чувствуют кандидаты и насколько им сложно. Тем не менее они не подбадривают и не жалеют кандидатов, это не их работа. Инструкторы фиксируют каждое действие и слово кандидатов, и в итоге на основе этого дают оценку, насколько каждый кандидат подходит для такой службы.
Насильно никого не выгоняют — тот, кто не подходит, уходит сам. За исключением, конечно же, выбывания по медицинской причине.
Одним из ключевых слов испытания является неведение. Кандидатам лишь говорят время сбора и о необходимой экипировке, и это все. Что их ждет впереди — 20-километровый поход, забег или же решение сложных заданий — они не знают.
Несмотря на то, что два кандидата дошли до финишной прямой, это еще не означает, что они получать заветную должность. Для этого им также требуется единогласная поддержка инструкторов. Получили ли они ее или нет, неизвестно — данная информация не разглашается.
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