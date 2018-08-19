19.08.2018, 08:58

ФОТО DELFI: Собеседование длиною в 13 дней. Заветную должность в эстонском спецназе получат лишь самые стойкие

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Яанус Ленсмент
Яанус Ленсмент
 
EST 44
Valik
ValikFoto: Jaanus Lensment

Отбор бойцов для отряда специального назначения — дело не простое. В ходе отбора мужчины проходят суровую проверку на физическую и психическую выносливость, и до конца доходят не все из них.

Два часа ночи. Осталось пройти всего десяток километров до конца, чтобы сбросить с себя 25-килограммовые рюкзаки и наконец закончить это длившееся 13 суток собеседование в эстонский спецназ.

Кандидатов осталось лишь двое: офицер Сил обороны и представлявший Эстонию на Олимпийских играх спортсмен. Вначале их было намного больше — остальные не выдержали, их отправили домой. Те, кому пришлось уйти по медицинским причинам смогут пройти отбор снова, а вот остальные — уже никогда.

Для того, чтобы пройти отбор на службу в спецназ, нужно пройти серию испытаний по названием Valik (с эст. отбор). Во время этого ”марафона” кандидатов выводят из зоны комфорта настолько далеко, что дискомфорт, боль и страдания становятся их новым комфортом. Инструкторы хотят видеть в них моральную стойкость, которую можно контролировать, когда человек изнеможен физически.

В конце испытаний выяснится, кто получит возможность начать службу в спецназе. В этот раз Valik проходил в период с 1-13 августа на преимущественно 27-градусной жаре.

Сами испытания можно сравнить с карточной игрой: инструкторы раздают кандидатам карты, каждый из них получает набор козырей, и они должны понять, в какую игру они играют и когда самое подходящее время разыграть свои козыри.

Сами же инструкторы когда-то тоже прошли отбор Valik, поэтому они точно знают, что чувствуют кандидаты и насколько им сложно. Тем не менее они не подбадривают и не жалеют кандидатов, это не их работа. Инструкторы фиксируют каждое действие и слово кандидатов, и в итоге на основе этого дают оценку, насколько каждый кандидат подходит для такой службы.

Насильно никого не выгоняют — тот, кто не подходит, уходит сам. За исключением, конечно же, выбывания по медицинской причине.

Одним из ключевых слов испытания является неведение. Кандидатам лишь говорят время сбора и о необходимой экипировке, и это все. Что их ждет впереди — 20-километровый поход, забег или же решение сложных заданий — они не знают.

Несмотря на то, что два кандидата дошли до финишной прямой, это еще не означает, что они получать заветную должность. Для этого им также требуется единогласная поддержка инструкторов. Получили ли они ее или нет, неизвестно — данная информация не разглашается.

Внимание! Некоторые фотографии могут шокировать.

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