Однако уже утром, когда уже стало светло, площадь была убрана.
ФОТО DELFI: Смотрите, что оставили люди на площади Вабадузе после празднования Нового года(25)
В Таллинне на площади Вабадузе после празднования нового года осталось много пустых бутылок из-под шампанского.
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