ФОТО DELFI: Смотрите, что оставили люди на площади Вабадузе после празднования Нового года

Foto: Madis Veltman В Таллинне на площади Вабадузе после празднования нового года осталось много пустых бутылок из-под шампанского. Однако уже утром, когда уже стало светло, площадь была убрана. Share 0 LiveJournal