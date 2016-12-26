ФОТО DELFI: "Скорбим вместе с вами" — Посольство РФ в Таллинне утопает в цветах

Lilled Venemaa saatkonna juures Foto: Rauno Volmar

В память погибших в авиакатастрофе российского Ту-154 к Посольству Российской Федерации в Таллинне приносят цветы, свечи и открытки. Фотограф указал, что цветов постоянно прибавляется, так что море цветов у посольства все растет.