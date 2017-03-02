ФОТО DELFI: Скопившийся на окраине Ласнамяэ мусор уже виден со спутника

Фотограф Delfi приметил стихийную свалку, которая образовалась на улице Бетоони в Ласнамяэ. Delfi направил информацию Таллинну, и МуПо выяснила, что мусор лежит ровно за чертой города – на территории волости Раэ. А убирать мусор придется Департаменту окружающей среды.

По словам фотографа Delfi, Бетоони — одна из самых грязных улиц Таллинна. Несколько лет назад там уже образовалась стихийная свалка, потому что многие свозили туда старые шины. Тогда ее убрали, а теперь там вновь скопился мусор. Свалка мусора находится вблизи будущей новой тюрьмы.

В ответ на запрос Delfi МуПо направило на место своего сотрудника, который сделал фотографии и разузнал, кому принадлежит эта земля. Оказалось, что жители столицы сваливали свой мусор ровно за черту города, и соответственно свалка находится уже на территории волости Раэ. МоПо связалась с волостным самоуправлением и передала фотографии и информацию.

Секретарь волости Раэ Марлеэн Хийекиви подтвердила, что мусор находится на административной территории волости Раэ, но отметила, что данный участок земли — нереформированная государственная земля, и отвечает за нее Департамент окружающей среды.

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По ее словам, волость знала об образовавшейся свалке и 7 февраля уже направляла в департамент предписание об уборке мусора. Секретарь добавила, что волость предпримет все для того, чтобы свалка мусора там больше продолжалась. Несмотря на это, сваливающих туда свой мусор лиц найти сложно.

Специалист по отходам Департамента окружающей среды Гёрел Граудинг отметил, что это — проблемный участок, и департамент уже не раз убирал оттуда мусор. Последний раз стихийная свалка была ликвидирована весной 2014 года. По его словам, департамент получил новый запрос от волости и планирует организовать уборку отходов не позднее осени.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее складирование мусора на проблемной территории планируется перекрыть дорогу, ведущую туда. Гауринг подтвердил, что планируется перекрыть дорогу сразу от начала нереформированной государственной земли, то есть примерно в десяти метрах от улицы Бетоони. Волость Раэ поддерживает данный план.

Департамент окружающей среды напоминает, что свой мусор необходимо отправлять на ближайшую станцию по переработке отходов или заказывать для этого соответствующие услуги. Информацию о нахождении станций по переработке можно узнать у местного самоуправления или на сайте kuhuviia.ee.

При использовании услуг предприятий по транспортировке отходов нужно убедиться, что они имеют для этого разрешение, что можно сделать на сайте https://eteenus.keskkonnaamet.ee.

Многие отходы, как например, краски, лаки, клеи, растворы, чистящие средства, лекарства, батарейки, лампы дневного освещения, удобрения и домашнюю технику, принимают на станциях по обработке бесплатно. Старую или испорченную мебель можно сдать в центры по переработке и новому использованию.